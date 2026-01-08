Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനഗരാസൂത്രണ നിയമം:...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:48 AM IST

    നഗരാസൂത്രണ നിയമം: കരടുനിയമം ശൂറ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നഗരാസൂത്രണ നിയമം: കരടുനിയമം ശൂറ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ന​ഗ​രാസൂ​ത്ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ടു​നി​യ​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ. വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ക്കു​ശേ​ഷം ക​ര​ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ്റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ മാ​വാ​ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹ​മൂ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യ​ഹ്‍യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ ന​ഗ​ര ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രീ​തി​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ​ഠി​ച്ച​താ​യും, ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ പ്ലാ​നി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഒ​മാ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന തൂ​ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഈ ​ക​ര​ടു​നി​യ​മം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി​യെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ​ർ​ക്കാ​റി​ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലെ ഏ​കോ​പ​ന സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും പാ​ർ​പ്പി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    കാ​യി​ക ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും പ​ണം വ​ക​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തും പി​ന്തു​ണ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി യു​വ​ജ​ന-​മാ​ന​വ വി​ഭ​വ സ​മി​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും വി​ഭ​വ വ​ർ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​യി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശു​പാ​ർ​ശ​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lawdraft lawShura Councilapprovestown planning
    News Summary - Town Planning Law: Shura Council approves draft law
    Similar News
    Next Story
    X