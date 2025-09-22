Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:42 PM IST

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​യി തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ​യും റു​സ്താ​ക്കി​ലെ​യും ടൂ​റി​സ-ന​ഗ​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നാ​യി റു​സ്താ​ഖ്, ബ​ർ​ക്ക എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​സൂ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ടൂ​റി​സം, ന​ഗ​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ വി​നോ​ദ, സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ആ​ധു​നി​ക വി​നോ​ദ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ​ൻ അ​ൽ ക​സ്ഫ​യാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ദ്യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് തു​വേ അ​ൽ ഹ​രാ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, റു​സ്താ​ഖ് ഗേ​റ്റ് വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ ഖോ​ർ അ​ൽ ഹ​ഫ്രി പ​ദ്ധ​തി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വ​രു​മാ​നം വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖോ​ർ അ​ൽ ഹ​ഫ്രി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മ​റൈ​ൻ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ക്ല​ബ്, ജെ​റ്റ് സ്കീ ​വാ​ട​ക​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ട്ടം, സൈ​ക്ലി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ, ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, കാ​ർ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന, വി​ശ്ര​മ​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    മ​റ്റൊ​രു മു​ൻ​നി​ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ലു​ലു​അ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പ​ഴ​യ വി​പ​ണി​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൈ​തൃ​കം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക, ന​വീ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 6258 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള​താ​ണ്.ബ​ർ​ക്ക വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി 70 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​സ​ന്ന വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി 40 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഹാ​ഷ്മി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ സി​ലാ​ഹ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കി​യോ​സ്‌​ക്കു​ക​ൾ, പ്രൊ​മെ​നേ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​ബ​ന്ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക, കാ​യി​ക, ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:rustaqGulf NewsOman Newsprojectbarka
    News Summary - Tourism and urban infrastructure projects in Barka and Rustaq are progressing.
