Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:56 PM IST

    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌; ഇ​ര​ക​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്

    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌; ഇ​ര​ക​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക്
    സ​ലാ​ല: ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ര​ക​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ ക​ട​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ നി​യ​മ​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​മാ​ണ് നീ​ക്കം. ബ്ലൂ ​ജെ​റ്റ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ്‌ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ത്തി മു​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ട്ടി​പ്പി​നിര​യാ​യ​വ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ്ലൂ ​ജെ​റ്റ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​ളു​ക​ളും 91682636 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ഷ​ഫീ​ഖു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്‌ പേ​ര്, സി​വി​ൽ ഐ​ഡി ന​മ്പ​ർ, വാ​ട്സ്‌​ആ​പ്‌ ന​മ്പ​ർ, അ​ട​ച്ച തു​ക എ​ന്നീ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണമെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്ത വൈ​റ​ലാ​വു​ക​യും നേ​ര​ത്തേ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഇ​തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്‌ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ​സം​ഘം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മു​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​വും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘം ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.​

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ തു​ക ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സം​ഘം പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​ത്ത്‌ റാ​ഫി​ൽ കൂ​പ്പ​ൺ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്‌ സം​ഘം ഇ​ര​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്‌. ഫ്രീ ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ൽ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി ഇ​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട്‌ ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച്‌ വി​ളി വ​രും. 5000 പേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് താ​ങ്ക​ളും കു​ടും​ബ​വും ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴി​വ​നു​സ​രി​ച്ച്‌ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി വ​ന്ന് നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കും. ഇ​ങ്ങ​നെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​ ചെ​ല്ലു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ടൂ​ർ ക​മ്പ​നി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്ന് ​തോ​ന്നാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ന​ൽ​കും.

    900 റി​യാ​ൽ,1250 റി​യാ​ൽ, 2500 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഏ​ഴ്, 21, 35 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​ർ പോ​വാ​നു​ള്ള പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​ണ് സം​ഘം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ്, ഹോ​ട്ട​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പാ​ക്കേ​ജെ​ന്നും അ​തി​ന​ക​ത്ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാം എ​ന്നും പ​റ​യും. ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്താ​നാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജിം ​അ​പ്പോ​യി​ൻ​മെ​ന്റ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള നീ​ന്ത​ൽ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഡാ​ൻ​സി​ങ് പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, 30 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വി​ൽ ഫ്ലൈ​റ്റ് ടി​ക്ക​റ്റ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യും. ഇ​പ്പോ​ൾ 300 റി​യാ​ലോ, 200 റി​യാ​ലോ അ​ട​ച്ച് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തു​വെ​ക്കാ​നും ബാ​ക്കി മാ​സം തോ​റും അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും പ​റ​യും. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫി​സി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ അ​ട​വ്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ​പി​ന്നെ ഈ ​സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു​വി​വ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല.

