Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:01 AM IST

    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌; വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ സം​ഘം മു​ങ്ങി

    ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം പു​തി​യൊ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ട്ടി​പ്പ്‌
    ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌; വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ സം​ഘം മു​ങ്ങി
    സ​ലാ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ൽ

    സ​ലാ​ല: ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ സം​ഘം മു​ങ്ങി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ർ​ത്ത വൈ​റ​ലാ​വു​ക​യും നേ​ര​ത്തേ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഇ​തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്‌ ത​ട്ടി​പ്പ്‌ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നു​ള്ള എ​ക്സ്പ്ര​സ്‌ വി​മാ​ന​ത്തി​നാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ തു​ക ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​വും ന​ഷ്ട​മാ​യ​താ​ണ് വി​വ​രം. വാ​ർ​ത്ത വ​ന്ന​തി​ന് ശേ​ഷം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്കി​ന്റെ സു​ഹാ​ർ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി തു​ക തി​രി​കെ വാ​ങ്ങി. ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി വ​ന്ന് പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​വു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ണ് മു​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്‌. വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ അ​ഞ്ച്‌ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്‌. ഇ​വ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ വ​ഴി വ​ട​ക്കേ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്‌ ക​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്‌.

    ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക്‌ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 200 റി​യാ​ൽ മ​ട​ക്കി​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഓ​ഫി​സ് പൂ​ട്ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ട​ത്‌. ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ്വി​ച്ച്‌ ഓ​ഫാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പു​സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​നും മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി സ​ലീ​ന ഷ​ബാ​ന​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ർ ഹോ​ങ്കോ​ങ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്‌ അ​സൂ​ത്ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സി​ന് പോ​കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം മോ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക്‌ തു​ക കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ​ള​രെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​വും പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് റി​യാ​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​പെ​ട്ട്‌ ര​ണ്ടാ​യി​രം റി​യാ​ലോ​ളം ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ട​ക്കി വാ​ങ്ങി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ഇ​നി അ​ടു​ത്ത ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ല​യു​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കോ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്കോ ഇ​വ​ർ തി​രി​ക്കും.

    TAGS:Oman Newsscam alertTour package scam
    News Summary - Tour package scam; Group collapses after news broke
