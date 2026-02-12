Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​വേ​ശ മ​ല​ക​യ​റി ടൂ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 12:00 PM IST

    ആ​വേ​ശ മ​ല​ക​യ​റി ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ; ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ സ്ക​റോ​ണി ജേ​താ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ൽ ആ​വേ​ശ​പോ​ര്; ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്
    ആ​വേ​ശ മ​ല​ക​യ​റി ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ; ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ സ്ക​റോ​ണി ജേ​താ​വ്
    cancel

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ഫി​നി​ഷി​ങ് ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ

    സ്ക​റോ​ണി​യു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    ജേ​താ​വാ​യ ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ സ്ക​റോ​ണി സ്വ​ർ​ണ പ​ത​ക്ക​വു​മാ​യി സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ഞ്ചു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മേ​റി​യ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ പാ​ത താ​ണ്ടി ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ താ​രം ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ സ്ക​റോ​ണി വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് എ​ക്സ്.​ഡി.​എ​സ് അ​സ്താ​ന ടീ​മം​ഗ​മാ​യ ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ സ്ക​റോ​ണി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്. ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ മ​ല​മ്പാ​ത​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് സ്ക​റോ​ണ​യെ ജേ​താ​വാ​ക്കി​യ​ത്.

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി കു​തി​ക്കു​ന്നു

    സ്ക​റോ​ണി​യു​ടെ ടീം ​അം​ഗ​മാ​യ ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ൻ ജേ​താ​വ് ആ​ദം യേ​റ്റ്സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. യു.​എ.​ഇ ടീം ​എ​മ​റേ​റ്റ്സ് അം​ഗ​മാ​ണ് ആ​ദം യേ​റ്റ്സ്. ടീം ​ജ​യ്കോ അ​ൽ ഊ​ലാ​യു​ടെ സ്വി​സ് താ​രം മൗ​റോ ഷ്മി​ഡ് നാ​ലാ​മ​താ​യി ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു. ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക്’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വി​സ് താ​രം മൗ​റോ ഷ്മി​ഡ് വി​ജ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ക്ലി​ങ് ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ ഒ​മാ​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ 15ാം പ​തി​പ്പാ​ണ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 18 ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി 146 റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. 2010ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യി ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ കൊ​ടി​മ​രം മു​ത​ൽ ഖു​റ​യ്യാ​ത്തി​ലെ ഹാ​വി​യ​ത്ത് ന​ജം വ​രെ 174.83 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മൈ​ലി​ലെ അ​ൽ ഫൈ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ൽ ഹം​റ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി വ​രെ 193.44 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​തി ഹൈ​റ്റ്സ് വ​രെ 194.96 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, നാ​ലാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ അ​ൽ സ​വാ​ദി ബീ​ച്ചി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ഹാ​ർ വ​രെ 151.26 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പി​ന്നി​ട്ട മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക്വീ​ൻ സ്റ്റേ​ജ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​സ്‍വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വ​രെ 159.270 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് താ​ണ്ടി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഠി​ന​പാ​ത​യാ​യ അ​ഞ്ചാം ഘ​ട്ടം. മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക് നാ​ലാം പ​തി​പ്പി​ൽ 171 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു ദൂ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Tour of Oman reaches Malacca; Christian Scaroni wins
    Similar News
    Next Story
    X