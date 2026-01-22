Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Jan 2026 10:36 AM IST
    22 Jan 2026 10:36 AM IST

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ; 18 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും

    ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ; 18 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ 15ാം ​പ​തി​പ്പി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്ലി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 18 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സൈ​ക്ലിങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​ഫ് സ​ബാ അ​ൽ റാ​ശി​ദി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 2010ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൈ​ക്ലിങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൈ​ക്ലിങ് യൂ​നി​യ​ന്റെ ക​ല​ണ്ട​റി​ലും ഇ​ടം​നേ​ടി.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നൊ​പ്പം 18 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ‘മ​സ്ക​ത്ത് ക്ലാ​സി​ക്’ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ടൂ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. അ​ൽ മൗ​ജി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ബു​സ്താ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള 179.165 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യ റേ​സ്. ടൂ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഫ്ലാ​ഗ്‌​പോ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഖു​റി​യാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സി​ങ്ക് ഹോ​ൾ വ​രെ 174.838 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം സ​മൈ​ൽ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫൈ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ഹം​റ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി​യി​ലേ​ക്ക് 193.442 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​വും താ​ണ്ടും. അ​ൽ റു​സ്താ​ഖ് കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ത്തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 194.968 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം . നാ​ലാം ഘ​ട്ടം ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ സു​വാ​ദി ബീ​ച്ചി​ൽ നി​ന്ന് സോ​ഹാ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് 151.263 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം നി​സ്‍വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് 159.270 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

