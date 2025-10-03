Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 10:29 AM IST

    ‘ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം’; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്

    ‘ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി അ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം’; ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ന്
     ഡോ. ​രാ​ജ്യ​ശ്രീ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​നെ​തി​നെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ർ​ക്ക​ത്ത് അ​ൽ നൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്. ഒ​മാ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘വി​ങ് ഓ​ഫ് വി​മ​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡു’​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ക്യാ​ൻ​സ​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം’ പ​രി​പാ​ടി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ബാ​ങ്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി ശ്രീ​നി​വാ​സ്, പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ​ക്ട​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, ഒ​മാ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക യു​ത്ത​ർ അ​ൽ റ​വാ​ഹി, സി​നി​മ താ​രം പ്രി​യ​ങ്ക നാ​യ​ർ, മ​സ്ക​ത്ത് കോ​ള​ജ്‌ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ബു​തൈ​ന അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​സാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ളും അ​വ​ബോ​ധം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 119 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​വ​ബോ​ധം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കാ​ൻ​സ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. ഓ​രോ സ്ത്രീ​യും സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ർ​ക​ത്ത് അ​ൽ നൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ 33 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​യാ​യ ഡോ. ​രാ​ജ്യ​ശ്രീ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്ത്രീ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് വി​ങ്സ് ഓ​ഫ് വി​മ​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ്. 2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഡോ. ​ര​ശ്മി കൃ​ഷ്ണ​നും ഡോ. ​​​രാ​ജ​ശ്രീ നാ​രാ​യ​ണ​ക്കു​ട്ടി​യും ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഷീ​ജ ഡാ​നി​യേ​ലും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

