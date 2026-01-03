Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Jan 2026 11:37 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 11:37 AM IST

    ഇ​ന്ന് ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ക്കും

    ഭൂ​മി​യു​ടെ​യും സൂ​ര്യ​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം ഏ​ക​ദേ​ശം 147.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങും
    ഇ​ന്ന് ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ക്കും
    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​ന്ന പെ​രി​ഹീ​ലി​യ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഭൂ​മി​യു​ടെ​യും സൂ​ര്യ​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം ഏ​ക​ദേ​ശം 147.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ, അ​ഥ​വാ 0.9833 ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ആ​ൻ​ഡ് സ്പേ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്റൂ​ഖി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സ്വാ​ഭാ​വി​ക പ്ര​തി​ഭാ​സ​മാ​ണി​ത്. സൂ​ര്യ​നെ ചു​റ്റു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥം പൂ​ർ​ണ വൃ​ത്ത​ത്തി​ല​ല്ലാ​തെ ദീ​ർ​ഘ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ലാ​യാ​ണ് എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​നു കാ​ര​ണം. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ജൂ​ലൈ ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ക​ലെ​യു​ള്ള അ​ഫീ​ലി​യ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തും. അ​പ്പോ​ൾ ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സൂ​ര്യ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ക​ലം ഏ​ക​ദേ​ശം 152.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.അ​ഫീ​ലി​യ​നും പെ​രി​ഹീ​ലി​യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ല വ്യ​ത്യാ​സം ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

    സൂ​ര്യ​നോ​ട് ഭൂ​മി അ​ടു​ത്താ​കു​ന്ന​തി​ന് താ​പ​നി​ല വ​ർ​ധ​ന​വു​മാ​യോ ഋ​തു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​മാ​യോ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ൽ മ​ഹ്റൂ​ഖി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഋ​തു​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ഭൂ​മി​യു​ടെ ഭ്ര​മ​ണ അ​ക്ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 23.5 ഡി​ഗ്രി ച​രി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും, ഭൂ​മി​യും സൂ​ര്യ​നും ത​മ്മി​ലെ അ​ക​ല​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭൂ​മി സൂ​ര്യ​നെ ചു​റ്റു​ന്ന​ത് നേ​രാ​യ നി​ല​യി​ൽ അ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ച​രി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും, ഈ ​ച​രി​വാ​ണ് വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഭൂ​മി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന കോ​ണി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ട​ക്കേ അ​ർ​ധ ഗോ​ള​ത്തി​ൽ സൂ​ര്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​രി​ട്ടു​വീ​ഴു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​തും ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും. ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് സൂ​ര്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ച​രി​ഞ്ഞ കോ​ണി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

