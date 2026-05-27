ഇന്ന് വലിയ പെരുന്നാളാഘോഷം !text_fields
മസ്കത്ത്: പുണ്യങ്ങളുടെ ധന്യതയുമായി ഒമാനിൽ ഈദുൽ അദ്ഹ (ബലിപെരുന്നാൾ) ബുധനാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. ഇബ്റാഹിം നബിയുടെയും മകൻ ഇസ്മാഈൽനബിയുടെയും ഹാജറ ബീവിയുടെയും ത്യാഗസ്മരണകൾ പുതുക്കുന്ന പെരുന്നാൾ ദിനത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒമാനിലെ മസ്ജിദുകളും ഈദ്ഗാഹുകളും പൂർണമായും സജ്ജമായി. പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് ഒമാനിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ഓഫീസുകൾക്കും മസ്കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ-ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളാണ് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫുഡ് ഡെലിവറി ബൈക്കുകൾക്ക് പ്രധാന റോഡുകളിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, പെരുന്നാൾ തിരക്കുകളിൽ ആഭ്യന്തര പാതകളിലൂടെയുള്ള ഡെലിവറി ഡ്രൈവർമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന ഈദുൽ ഫിത്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ ആഗമനം. പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ആശംസകൾ കൈമാറുകയും ബലികർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യും. പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പെരുന്നാൾ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഗൾഫിലുടനീളം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നാടും വീടും വിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കഴിയുമ്പോഴും ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഒമാനിലെ മലയാളി പ്രവാസികൾ. നീണ്ട അഞ്ച് ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സുൽത്താനേറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം. പ്രാർഥനയും സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളും രുചിയൂറുന്ന വിഭവങ്ങളുമായി നാട്ടിലെ പെരുന്നാൾ അന്തരീക്ഷം ഒമാനിലെ തെരുവുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.
പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അതിരാവിലെ തന്നെ മസ്കത്ത്, സലാല, സോഹാർ, നിസ്വ തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന പള്ളികളിലും മസ്കറ്റിലെ പ്രമുഖ മലയാളി കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിക്കുന്ന ഈദ് ഗാഹുകളിലും പ്രവാസികൾ ഒത്തുചേരും.
പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം പ്രവാസി ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളും ബാച്ചിലർമാരും ഒത്തുചേർന്ന് തയാറാക്കുന്ന ബിരിയാണിയും, നെയ്ച്ചോറും, ഇറച്ചിവിഭവങ്ങളും പെരുന്നാളിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു. തദ്ദേശീയരായ ഒമാനികളുടെ പരമ്പരാഗത വിഭവമായ 'ഷുവ' തേടിപ്പിടിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രവാസികളും കുറവല്ല. കൂടാതെ, മലയാളി ഹോട്ടലുകളിലും വിപുലമായ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ മെനുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ ഗൾഫ് മലയാളി അസോസിയേഷനുകളുടെയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈദ് സംഗമങ്ങളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. മെഹ്ഫിൽ സന്ധ്യകളും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായുള്ള പരിപാടികൾ എന്നിവ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിലും തുടർന്നുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവാസികൾക്ക് വിനോദമേകും.
മെയ് 26 മുതൽ 30 വരെ നീളുന്ന ദീർഘമായ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രവാസികൾ യാത്രകൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഖരീഫ് സീസണിന്റെ തുടക്കമായതിനാൽ മസ്കത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി മലയാളി കുടുംബങ്ങളാണ് സലാലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഹരിതാഭമായ ജബൽ അഖ്ദർ, ജബൽ ശംസ്, വാദി ബാനി ഖാലിദ്, ശർഖിയ മണലാരണ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും പ്രവാസികളുടെ വൻ സംഘങ്ങൾ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെ പെരുന്നാൾ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ബാച്ചിലർമാരായ പ്രവാസികൾ. നാട്ടിലേക്ക് പെരുന്നാൾ പണം അയക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register