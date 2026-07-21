സൂറിൽ റെയ്ഡ്: അര ലക്ഷത്തിലേറെ പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു; ഒളിപ്പിച്ചത് താമസസ്ഥലത്ത്

സൂറിൽ റെയ്ഡ്: അര ലക്ഷത്തിലേറെ പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു; ഒളിപ്പിച്ചത് താമസസ്ഥലത്ത്text_fields
സൂർ: തെക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ സൂറിൽ താമസസ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 53,000-ത്തോളം പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (സി.പി.എ) പിടിച്ചെടുത്തു. അംഗീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നിർദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി വിപണിയിൽ വിതരണത്തിനെക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ഇവ.
സൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി സഹകരിച്ച് അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ കൃത്യമായ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഈ വൻ ശേഖരം പിടികൂടിയത്. റെയ്ഡിൽ ചവക്കുന്ന പുകയിലയുടെ 6,745 പാക്കറ്റുകളും ബാഗുകളും നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 47,227 സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകളും കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ഉൽപന്നങ്ങളെല്ലാം അതോറിറ്റി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
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