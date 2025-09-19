Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:03 AM IST

    മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് അ​മീ​റാ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മി​നി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദും സൂ​ഫി​യാ​ന നി​ശ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും
    മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് അ​മീ​റാ​ത്തി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: തി​രു ന​ബി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 1500ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​മീ​റാ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ഡി.​സി സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ അ​ൽ ഷ​മീ​ഖാ​ത് ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ആ​ദ്യ സെ​ഷ​നി​ൽ ഐ.​ഡി.​സി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വി​രു​ന്ന്, ഫ്ലാ​ഗ് മാ​ർ​ച്ച്, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​ന​ബി​ദി​ന റാ​ലി, സ​മ്മാ​ന ദാ​നം, അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​നി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദും സൂ​ഫി​യാ​ന നി​ശ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. സ​മാ​പ​ന സെ​ഷ​ൻ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് എ​സ്.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    മീ​ലാ​ദ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ഹു​ദ​വി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സി​ന് ശൈ​ഖു​നാ ചെ​റു​മോ​ത്ത് ഉ​സ്താ​ദും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ​യും എ​സ്.​ഐ.​സി​യു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Medina Pass in the Emirates today
    Similar News
    Next Story
    X