    Oman
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:22 PM IST

    ടി​സ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 24ന്

    ടി​സ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 24ന്
    Listen to this Article

    ​തും​റൈ​ത്ത്‌: തും​റൈ​ത്ത്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. തും​റൈ​ത്ത്‌ മാ​രേ​ജ്‌ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30 ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ മ​ഹാ​ബ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്‌, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ടി​സ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും തും​റൈ​റ്റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും സ​ലാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തും​റൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് മി​സ്ട്ര​സ് രേ​ഖ പ്ര​ശാ​ന്ത്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സ്സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ബി​നു പി​ള്ള​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​ജീ​ർ​ഖാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, രേ​ഷ്മ സി​ജോ​യ്, ഗാ​യ​ത്രി വി​നോ​ദ്, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് പ​ട്ടോ​ണ, പ്ര​സാ​ദ് സി ​വി​ജ​യ​ൻ, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു തോ​മ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ബി​നു പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

