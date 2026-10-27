ടിസ ഓണാഘോഷം

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ടിസ ഓണാഘോഷംtext_fields
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News Summary - TISA hosts Onam celebrations
തുംറൈത്ത്: തുംറൈത്ത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ അസോസിയേഷന്റെ (ടിസ) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഘോഷയാത്ര, കായിക മത്സരങ്ങൾ, ഓണസദ്യ, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി. തുംറൈത്തിലെയും സലാലയിലെയും പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഡോ. കെ. സനാതനൻ, ഡോ. രാകേഷ് കുമാർ ഝാ, നാസർ പെരിങ്ങത്തൂർ, സി.വി. സുദർശനൻ, സബീർ പി.ടി. തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ടിസ പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഖാൻ, ബൈജു തോമസ്, അബ്ദുൽ സലാം, റസ്സൽ മുഹമ്മദ്, പ്രസാദ് സി. വിജയൻ, ഷാജി പി.പി. എന്നിവരും വനിത ഭാരവാഹികളും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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