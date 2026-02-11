ടിസ ക്രിക്കറ്റ്‌ ടൂർണമെന്റ്‌ ടീം ചിയേഴ്സ്‌ ജേതാക്കൾ

ടിസ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ടീം ചിയേഴ്സ് ജേതാക്കൾtext_fields
സലാല: തുംറൈത്ത് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ (ടിസ) സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ ടീം ചിയേഴ്സ് വിജയികളായി. ഫൈനലിൽ അസ്സഫ ഫുഡ്സിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.എട്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ മാൻ ഓഫ് ദി സിരീസായി നദീമിനെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി നുബൈദിനെയും മികച്ച ബൗളറായി അരുൺ ഷെട്ടിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വാലി ഓഫിസിന് സമീപത്തെ മൈതാനിയിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രസിഡന്റ് റസ്സൽ മുഹമ്മദ്, ടിസ പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഖാൻ, ടൂർണമന്റ് കൺവീനർ ബൈജു തോമസ് എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. അബ്ദുസലാം ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പുരുഷോത്തം, ബി. സപാലിഗ, മുഹമ്മദ് അൻവർ എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.ഷാജി പി.പി, പ്രസാദ് സി. വിജയൻ, വിനോദ്, ബിനു പിള്ള, അനിൽ, കിഷോർ ഗോപിനാഥ്, പ്രശാന്ത്, ലിജീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേത്യത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register