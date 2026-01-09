Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതിരൂർ സ്വദേശിയായ...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 7:24 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 7:24 PM IST

    തിരൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഒമാനിൽ കാണാതായതായി പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    തിരൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഒമാനിൽ കാണാതായതായി പരാതി
    cancel
    camera_alt

    അനസ്

    Listen to this Article

    തിരൂർ: ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഒമാനിൽ കാണാതായതായി പരാതി. തിരൂർ കൂട്ടായി ആശാൻപടി സ്വദേശി അനസിനെയാണ് (34) കാണാതായത്. ഒന്നര മാസം മുമ്പ് വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്ന അനസ് കാബൂറയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്.

    മാനസിക വിഷമതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്കുപോകുന്നതിനായി എയർ പോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും അനസിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് മസ്കത്തിന്റെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇയാളെ കണ്ടതായി സൂചനയുണ്ട്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ 92668910, 99724669 നമ്പറുകളിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Missing CaseGulf NewsOman NewsLatest News
    News Summary - tirur native found missing in tirur
    Similar News
    Next Story
    X