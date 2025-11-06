Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:02 AM IST

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ഇ​ന്നും തു​ട​രും; ആ​രോ​ഗ്യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്നും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ഇ​ന്നും തു​ട​രും; ആ​രോ​ഗ്യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം

    അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ട​ൽ ദൃ​ശ്യം

    സ്ക​ത്ത്: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ദി​ന​വും മ​സ്ക​ത്തി​ലും സ​മീ​പ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ന്റെ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    രോ​ഗി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും ക​ന​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 500 മു​ത​ൽ 1000 വ​രെ മീ​റ്റ​ർ കു​റ​ഞ്ഞേ​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​ത് റോ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്ക​ാരെ ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കും. ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 500 മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ ആ​യി​രം മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും മ​സ്‌​ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ല​ട​ക്കം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്താ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തും സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ന​ഖി’​യി​ലെ പു​തി​യ റീ​ഡിങ്ങുക​ൾ പ്ര​കാ​രം മു​സ​ന്ദം, അ​ൽ ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, അ​ൽ ധാ​ഹി​റ, മ​സ്‌​ക​ത്ത്, അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ, തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പൊ​ടി​ക​ണി​ക​ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ന്ദ്ര​തമൂ​ലം വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ത് ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​മെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കും

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തോ​ളം താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പ്. ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2026 ജ​നു​വ​രി വ​രെ താ​പ​നി​ല ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സി.​എ.​എ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബു​ള്ള​റ്റി​ൻ പ്ര​കാ​രം ന​വം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ മ​ഴ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും.

    ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​മി​ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ താ​ര​ത​മ്യേ​ന വ​ര​ണ്ട​താ​യി​രി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​റി​ലും ഇ​തേ സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ഒ​മാ​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ള​ുടെ മു​ൻക​രു​ത​ലി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പുറപ്പെ​ടു​വി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    • അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക
    • വാ​തി​ലു​ക​ളും ജ​നല​ുക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടു​ക
    • പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ മാ​സ്‌​ക് ധ​രി​ക്കു​ക
    • വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ എ​യ​ർക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ
    • റീ​സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ മോ​ഡ് പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    • പു​റ​ത്തു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക അ​ധ്വാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക
    • വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ പാ​ലി​ക്കു​ക
    • കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഹെ​ഡ്‌​ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    News Summary - Thunderstorms to continue today; officials issue health alert
