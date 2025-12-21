Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:21 PM IST

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്:ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്:ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​ദം-​ഹൈ​മ റോ​ഡി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ക​ന​ത്ത കാ​റ്റു​മൂ​ലം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റോ​ഡി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Thunderstorm: Warning issued
    Similar News
    Next Story
    X