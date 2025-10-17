Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 17 Oct 2025 7:39 AM IST
    date_range 17 Oct 2025 7:39 AM IST

    തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്
     ‘തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പി. ​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്

    മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    മു​ന്‍ എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പി. ​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​വു​മാ​യ ഇ.​എം. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, ഈ ​വ​ർ​ഷം ‘സോ​ഷ​ൽ ക​മി​റ്റ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ക​സ്‍ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​റി​ന് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ന്‍ തൃ​ശൂർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ട​ന​പ്പ​ള്ളി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മി​മി​ക്രി, ചി​ത്ര​ക​ലാ രം​ഗ​ത്ത് വ്യ​ക്തി മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ച്ച ചാ​ല​ക്കു​ടി​ക്കാ​ര​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പേ​രാ​മ്പ്ര, ന​ർ​ത്ത​കി​യും സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ ഗ്രേ​ഷ്യ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പൊ​ലി​മ​യേ​കും. ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സം​ഗീ​ത നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗേ​ഷ് വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ, ഒ​മാ​ന്‍ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​ഴി​ങ്ങ​ര, മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് കെ. ​മൊ​യ്തീ​ന്‍, ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്‍വീ​ന​ർ യൂ​സ​ഫ് ചേ​റ്റു​വ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

