Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:26 PM IST

    കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം

    കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ടി.​ഒ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘തൃ​ശ്ശൂ​ർ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ക​ലാ​മേ​ള​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. 1600 ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും 240 ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​ർ തി​രു​വ​ത്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​വി​ധാ​യ​ക​നും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ​യും പി​ന്തു​ണ​യും എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​ഒ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മാ​തൃ​ക ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഇ.​എം. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന​ത്തി​നും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​റി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത-​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ന​ജീ​ബ് കെ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ, ഓ​ട്ടോ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് കം​പാ​ഷ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ഴീ​ക്കോ​ട്‌, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യാ​സീ​ൻ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ കൈ​ര​ളി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ദ​ര​വും ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കി.

    “ന​മ്മി​ൽ നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ സ​ഹ​ജീ​വി സ്‌​നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ പ​രി​ധി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടാ​നും കൂ​ടി​യി​രി​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​നേ​ർ​ന്ന സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​സ്ഹ​രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​ഴി​ങ്ങ​ര, പ്ര​ഥ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് കെ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഇ.​എം. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തി​ച്ചൂ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പേ​രാ​മ്പ്ര, സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ഗ്രേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ശ്രീ​ക​ല ടീ​ച്ച​ർ, മീ​നാ​ക്ഷി എം. ​മേ​നോ​ൻ, വി​ജ​യ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ടീം, ​ബ​ർ​ക്ക സി​സ്റ്റേ​ഴ്സ്, വി​ജി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ടീം, ​ആ​ർ ഡി ​ഐ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ല പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തൃ​ശ്ശൂ​ർ​പൂ​രം, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര, വീ​ര​നാ​ട്യം, ഗ​ന്ധ​ർ​വ്വ​ൻ തു​ള്ള​ൽ, സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ, ഒ​പ്പ​ന, മ​ഹാ​ബ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ണോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മാ​റ്റേ​കി.

    യൂ​സു​ഫ് ചേ​റ്റു​വ, ഹ​സ്സ​ൻ കേ​ച്ചേ​രി, ജോ​സ് പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ക​ബീ​ർ​ദാ​സ്, മ​ഹേ​ഷ്, വി​ൽ​സ​ൺ, ടോ​ണി സ​മാ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ, ഫി​റോ​സ്, റാ​ഫി, റ​ഹീം മ​ന്നാ​യി​ക്ക​ൽ, സു​ബൈ​ർ ഇ​ദ്രീ​സ്, ര​തീ​ഷ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍, ഉ​ണ്ണി​ചേ​ല​ക്ക​ര , സു​രേ​ഷ്, സ​ഫീ​ർ, സ​ലീം, മൈ​മൂ​ന, ഷിം​ന ഫൈ​സ​ൽ, അ​മീ​റ ബി​ന്നി, മി​ഥി​ലാ ഗം​ഗേ​ഷ് , റൈ​സി വി​ൽ​സ​ൺ , സ്മി​ത സു​മേ​ഷ്. എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 100 അം​ഗ ടീം ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗേ​ഷ് വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

