Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതൃശൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 1:39 PM IST

    തൃശൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ സൂറിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    തൃശൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ സൂറിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    Listen to this Article

    സുർ: തൃശൂർ സ്വദേശി ഒമാനിലെ സൂറിൽ നിര്യാതനായി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ വള്ളിവട്ടം പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന പൂവത്തുംകടവിൽ പരേതനായ ഉസ്മാൻകുട്ടിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് (67) ആണ് മരിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി സൂറിൽ ബേക്കറിയും സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെയും ഷോപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നയാളാണ് യൂസുഫ്.

    ഭാര്യ: സക്കീന യുസുഫ്. മസ്കത്തിലെ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കെ.എം.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരണാനന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsThrissur NativeObituary
    News Summary - Thrissur native passed away in Oman
    Similar News
    Next Story
    X