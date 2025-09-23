Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    23 Sept 2025 10:27 AM IST
    23 Sept 2025 10:27 AM IST

    തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പൊ​രു​ക്കി

    തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പൊ​രു​ക്കി
    തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​താ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഡ്രോ​പ് ഫോ​ര്‍ ലൈ​ഫ്’ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബൗ​ഷ​ര്‍ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ന് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഷൈ​ജു വെ​ത്തോ​ട്ടി​ല്‍, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര്‍ പാ​ലി​ശേ​രി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ ത​ളി​യ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    സ​മീ​പ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര്‍ പാ​ലി​ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ആ​ദ്യ​വാ​രം നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കാ​യി കൂ​ള്‍ ഡേ ​പ​രി​പാ​ടി​യും അ​തി​നു​ശേ​ഷം എ​വ​ര്‍ എ​ബി​ലി​റ്റി, എ​വ​ര്‍ പോ​സി​ബി​ലി​റ്റി എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി, എം​പ​വ​ര്‍ ഹെ​ര്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം നീ​ളു​ന്ന വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ ത​ളി​യ​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ സം​രം​ഭ​മാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ര​ക്ത​ദാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഷൈ​ജു വെ​ത്തോ​ട്ടി​ല്‍ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X