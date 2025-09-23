തൃശൂര് അസോസിയേഷന് മസ്കത്ത് രക്തദാന ക്യാമ്പൊരുക്കിtext_fields
മസ്കത്ത്: തൃശൂര് അസോസിയേഷന് മസ്കത്ത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഡ്രോപ് ഫോര് ലൈഫ്’ രക്തദാന ക്യാമ്പില് നൂറുകണക്കിനാളുകള് പങ്കെടുത്തു. ബൗഷര് ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ക്യാമ്പിന് കണ്വീനര് ഷൈജു വെത്തോട്ടില്, പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കര് പാലിശേരി, ജനറല് സെക്രട്ടറി വാസുദേവന് തളിയറ, ട്രഷറര് മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവര് നേതൃത്വം നല്കി.
സമീപദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ജയശങ്കര് പാലിശേരി പറഞ്ഞു.
അടുത്തമാസം ആദ്യവാരം നിര്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്ക്കായി കൂള് ഡേ പരിപാടിയും അതിനുശേഷം എവര് എബിലിറ്റി, എവര് പോസിബിലിറ്റി എന്ന പേരില് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്ക്കുള്ള പരിപാടി, എംപവര് ഹെര് എന്ന പേരില് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടികള് ഉള്പ്പടെ ഒരു വര്ഷം നീളുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വാസുദേവന് തളിയറ പറഞ്ഞു.
ആദ്യ സംരംഭമായ രക്തദാന ക്യാമ്പ് വിജയകരമാക്കാന് സഹകരിച്ച എല്ലാ രക്തദാതാക്കള്ക്കും അംഗങ്ങള്ക്കും രക്തദാന കമ്മിറ്റി കണ്വീനര് ഷൈജു വെത്തോട്ടില് നന്ദി പറഞ്ഞു.
