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    തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്‌കത്ത് ‘നവദിശ 2026’ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 12ന്

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    തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്‌കത്ത് ‘നവദിശ 2026’ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് 12ന്
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    മസ്‌കത്ത്: തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്‌കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘നവദിശ 2026’ ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ചടങ്ങ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മസ്‌കത്തിലെ ഷെറാട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ നടക്കും.

    ഒമാനിലെ വ്യവസായ-വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച സംരംഭകർ, ബിസിനസ് നേതാക്കൾ, പ്രഫഷണലുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളും സമൂഹത്തിനുള്ള സംഭാവനകളും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ‘നവദിശ 2026’ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കേരള കായിക- യുവജനക്ഷേമ മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

    ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇൻവിറ്റേഷൻ മുഖേന മാത്രമാണെന്നും തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്‌കത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കർ പാലിശ്ശേരി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വാസുദേവൻ തളിയാറ, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷൈജു വെത്തോട്ടിൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - Thrissur Association Muscat to host Navadisha 2026
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