Madhyamam
    Posted On
    2 Sept 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 12:34 PM IST

    ‘തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    ‘തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു
    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ‘തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം തൃ​ശൂ​രു​കാ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പോ​റ്റ​മ്മ​യാ​യ ഒ​മാ​നോ​ടു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത നി​റ​വേ​റ്റു​ക എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​പാ​ല​നം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ങ്ങ​നെ ന​ല്ല ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളാ​കാം, നി​യ​മ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റ് സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ത്തും. സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല, പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, ക്ലാ​സു​ക​ൾ, യോ​ഗ്യ​ത​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ജോ​ലി​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ബി​സി​ന​സ് സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക്ലാ​സു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ജാ​തി-​മ​ത-​വ​ർ​ഗ-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി ഐ​ക്യ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പൊ​തു​യോ​ഗം അ​ഡ്വ. പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്-​ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ പാ​ലി​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി(​സം​ഘ​ട​നാ​ചു​മ​ത​ല)-​വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ത​ളി​യ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ-​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ-​ജി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി (ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​കം)- ശ്യം ​കോ​മ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി (സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മം) -ബി​ജു അ​മ്പാ​ടി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ- സു​നീ​ഷ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​തോ​ട്ട്, സ​ലിം മു​തു​വ​മ്മ​ൽ, സാ​ബു ആ​നാ​പ്പു​ഴ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ-​ഡേ​വി​സ് കൊ​ള്ള​ന്നൂ​ർ, ഖി​ഫി​ൽ ഇ​ക്ബാ​ൽ, അ​ശോ​ക​ൻ എ​ള​വ​ള്ളി, ഉ​ല്ലാ​സ് വെ​ള്ളു​വ​ശ്ശേ​റി, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ -ഷൈ​ജു വെ​തോ​ട്ടി​ൽ.

    News Summary - ‘Thrissur Association Muscat’ meeting held
