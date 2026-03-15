    Oman
    date_range 15 March 2026 3:16 PM IST
    date_range 15 March 2026 3:16 PM IST

    സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തി​ന്റെയും സന്ദേശം പകർന്ന് തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്കത്ത് ഇഫ്താർ സംഗമം

    തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്കത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽനിന്ന്

    മസ്കത്ത്: സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകർന്ന് തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്കത്ത് ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരടക്കമുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംഗമത്തെ സമൃദ്ധമാക്കി.

    റമദാന്റെ ആത്മീയ സന്ദേശവും മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ലോക സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ സന്ദേശം പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കർ പാലിശ്ശേരി പങ്കുവെച്ചു. പരസ്പര സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും പങ്കിടലും വളർത്തുന്ന ഒരു ആത്മീയ അവസരമായി ഇഫ്താർ സംഗമം മാറി. കൺവീനർ സാബു ആനാപ്പുഴ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ മുഹമ്മദലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. റമദാന്റെ മഹത്ത്വവും ആത്മീയ സന്ദേശവും സംബന്ധിച്ച് അൽ ഹുദ മദ്റസ അധ്യാപകൻ അനസ് നഈമി പ്രഭാഷണം നടത്തി.

    ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയതയും മനുഷ്യരിൽ കരുണയും ഐക്യവും വളർത്തുന്ന സന്ദേശവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. സഹോദരത്വവും ഐക്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഇഫ്താർ സംഗമം സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച ആത്മീയവും സൗഹൃദപരവുമായ വേദിയായി മാറി.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsIftar MeetThrissur Association
