Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതൃ​ശൂ​ര്‍...
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:15 PM IST

    തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ‘കൂ​ള്‍ എ​യ്ഡ് 2025’

    text_fields
    bookmark_border
    trissur association
    cancel
    camera_alt

    തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘കൂ​ള്‍ എ​യ്ഡ് 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ ചൂ​ടി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത്. ‘കൂ​ള്‍ എ​യ്ഡ് 202’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ല്‍ അ​ന്‍സ​ബ്, ഗാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ദാ​ഹ​ജ​ല​വും ജ്യൂ​സും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും മോ​രും സ്‌​നാ​ക്‌​സും ശീ​ത​ള പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ 250ല്‍ ​പ​രം കി​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ ജി​ബ് ഉ​സ്മാ​ന്‍, സു​ശീ​ല​ന്‍, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര്‍ പാ​ലി​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ ത​ളി​യ​റ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു അ​മ്പാ​ടി എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.സു​നീ​ഷ്, ഷൈ​ജു, ക്ലി​ന്റ്, വി​നോ​ദ് ഡേ​വി​സ് കൊ​ള്ള​ന്നൂ​ര്‍, ശ്യം ​കോ​മ​ത്, ഷൈ​ജു വേ​തോ​ട്ടി​ല്‍, അ​ല്‍ത്താ​ഫ് സ​നൂ​പ്, സു​ധീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ല്‍ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു.ചൂ​ടി​നി​ടെ തൊ​ഴി​ല്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ല്‍, തൃ​ശൂ​ര്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു മാ​തൃ​ക കൂ​ടി തീ​ര്‍ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:muscutGulf NewsOman Newsworkerstrissur association
    News Summary - Thrissur Association Muscat hosts ‘cool Aid 2025’
    Similar News
    Next Story
    X