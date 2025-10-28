Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതൃ​ശൂ​ർ അ​സോ....
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:56 PM IST

    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ. ‘ഓ​ണ​വി​രു​ന്ന്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ. ‘ഓ​ണ​വി​രു​ന്ന്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    ‘ഓ​ണ​വി​രു​ന്ന് 2025’ ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​ണ​വി​രു​ന്ന് 2025’ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം റൂ​വി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ അ​ന​ന്ത​പു​രി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്-​അ​ന​ന്ത​പു​രി പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്ക് പാ​ർ​ട്ണ​റും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വി​ന് ന​ൽ​കി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘സ്നേ​ഹം, സ​മ​ത്വം, സ​ഹോ​ദ​ര്യം’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​യി​രി​ക്കും തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് എ​ന്നും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ത​ളി​യ​റ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നീ​ഷ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​​റ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു അ​മ്പാ​ടി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsonamcelebrationThrissur AssociationPoster Release
    News Summary - Thrissur Asso. ‘Onam Virunnu’ poster release
    Similar News
    Next Story
    X