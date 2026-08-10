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    Oman
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 10:26 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 10:26 PM IST

    ഖുറം കടലിൽ കയാക്കിങ്ങിനിടെ അപകടത്തിൽപെട്ട മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

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    സുഹാറിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന കുട്ടിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
    ഖുറം കടലിൽ കയാക്കിങ്ങിനിടെ അപകടത്തിൽപെട്ട മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
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    മസ്‌കത്ത്: മസ്കത്തിലെ ഖുറം ബീച്ചിൽ കയാക്കിങ്ങിനിടെ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപെട്ട മൂന്നുപേരെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, വടക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ സുഹാറിലെ സിൽവർ ജൂബിലി പാർക്ക് ബീച്ചിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പട്രോളിങ് സംഘം രക്ഷപെടുത്തി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ കരക്കെത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:seakayakingOman Newsrescued
    News Summary - കടലിൽ കയാക്കിങ്ങിനിടെ അപകടത്തിൽപെട്ട മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
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