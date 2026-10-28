ഒമാനിലെ മൂന്ന് ചരിത്രകോട്ടകൾ അറബ് പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മൂന്ന് ചരിത്രകോട്ടകൾ അറബ് വാസ്തുവിദ്യാ-നഗര പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടംനേടി. ജബ്രിൻ കോട്ട, അൽ ഹസം കോട്ട, ബൈത്ത് അൽ ഖബീബ് കോട്ട എന്നിവയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ വാസ്തുവിദ്യാ-നഗര പൈതൃക നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 25 മുതൽ 27 വരെ ഈജിപ്തിലെ കൈറോയിൽ നടന്ന സമിതിയുടെ 11ാമത് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഒമാൻ പൈതൃക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
കോട്ടകളുടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യവും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ-നാഗരിക വാസ്തുവിദ്യാ പാരമ്പര്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം. ഒമാന്റെ പരമ്പരാഗത നിർമാണരീതികൾ, വാസ്തുവിദ്യാ ആസൂത്രണം, രൂപകൽപന എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഈ ചരിത്രകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതിയും ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വികാസവും കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ പ്രകടമാണ്.
ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, രേഖപ്പെടുത്തൽ, പരിപാലനം എന്നിവയിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ അംഗീകാരം സഹായിക്കും. ഒമാന്റെ വാസ്തുവിദ്യാ പൈതൃകത്തിന് മേഖലാതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും കൈമാറാനും അവസരമൊരുങ്ങും. ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് അറബ്, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് ഒമാൻ പൈതൃക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയം.