Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:51 PM IST

    മൂ​ന്ന് ​ഹൈ​ടെ​ക് സി​റ്റി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി, അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ആ​ലി സി​റ്റി , അ​ൽ തു​റാ​യ സി​റ്റി എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    മൂ​ന്ന് ​ഹൈ​ടെ​ക് സി​റ്റി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് രൂ​പം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക, സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി, അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ആ​ലി സി​റ്റി (ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ), അ​ൽ തു​റാ​യ സി​റ്റി (മ​സ്ക​ത്ത്) എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഹൗ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ പ്ലാ​നി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യി​ലെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ, ക​ൾ​വെ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വീ​സ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 25 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നി​ടു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട ജോ​ലി​ക​ൾ 30 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് കൂ​ളി​ങ് പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൈ​തം സി​റ്റി​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ടെ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ’ 85% ന് ​മു​ക​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം 1.9 ബി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ വി​ക​സ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളി​ൽ 65 ശ​ത​മാ​നം വി​ൽ​പ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്രൊ​ജ​ക്ടി​നാ​യി 205 മി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള എ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന ടെ​ണ്ട​റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ, സ​ർ​വി​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ധാ​ന മ​ലി​ന​ജ​ല ലൈ​ൻ (ഫേ​സ്- 1), മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ആ​ലി സി​റ്റി​യി​ൽ 600 മി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ ക​രാ​റു​ക​ളാ​യി. 200 മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ൽ 500 വീ​ടു​ക​ൾ, അ​ഞ്ചു ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ൽ, 120 കീ ​ഹോ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    400 മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള അ​ൽ അ​ലാ​ല​ൻ ഹി​ൽ​സ് വി​ക​സ​നം 2,100 വീ​ടു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഗോ​ൾ​ഫ് കോ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കും. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 6 മി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ ഇ​ക്കോ-​റി​സോ​ർ​ട്ട്, മൗ​ണ്ട​ൻ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, 30 മി​ല്യ​ൻ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഗ്രാ​മം മു​ത​ലാ​യ​വ​ക്കും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഒ​രു പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ബൗ​ഷ​റി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് മി​ക്സ​ഡ്-​യൂ​സ് ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​ൽ തു​റാ​യ സി​റ്റി വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മി​ല്യ​ൺ ച.​മീ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ 8,000 ജ​ന​സം​ഖ്യ ഉ​ൾ​​കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ എ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 2,600 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ലെ​വ​ലി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ 20 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം, റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ 38.2 മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പം. ഈ ​മൂ​ന്ന് മെ​ഗാ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ജീ​വി​താ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ഗ​ര ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

