Posted Ondate_range 17 Dec 2025 8:23 AM IST
Updated Ondate_range 17 Dec 2025 8:23 AM IST
News Summary - Three Asians arrested with methamphetamine in Suvaikh
മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാതിനയിലെ സുവൈഖിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതിനിടെ മൂന്ന് ഏഷ്യൻ വംശജർ അറസ്റ്റിലായി. വടക്കൻ ബാതിന പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിലെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒഫ് കോമ്പാറ്റിങ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രാപിക് സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സുവൈഖ് സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ഓപറേഷനിലാണ് പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്ന് സഹിതം പിടിയിലായത്. വൻ തോതിൽ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമ നടപടി പൂർത്തിയായി വരുന്നതായി റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
