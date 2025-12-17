Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:23 AM IST

    സു​വൈ​ഖി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    സു​വൈ​ഖി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ സു​വൈ​ഖി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഒ​ഫ് കോ​മ്പാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രാ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സു​വൈ​ഖ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സ​ഹി​തം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വ​ൻ തോ​തി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്തും ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsmethamphetaminearrestedSuvaikhil
    News Summary - Three Asians arrested with methamphetamine in Suvaikh
