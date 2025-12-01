Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:27 AM IST

    മയക്കുമരുന്നുമായി ബുറൈമിയിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

    മയക്കുമരുന്നുമായി ബുറൈമിയിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
    ബു​റൈ​മി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ​പ്ര​വേ​ശി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ഇ​വ​ർ ഖു​റ​യ്യാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ഹ​ഷീ​ഷ് എ​ന്നി​വ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​നും ഒ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘം പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:DrugsburaimiarrestedOman
    News Summary - Three arrested in Buraimi with drugs
