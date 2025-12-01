മയക്കുമരുന്നുമായി ബുറൈമിയിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

മയക്കുമരുന്നുമായി ബുറൈമിയിൽ മൂന്നുപേർ പിടിയിൽtext_fields
ബുറൈമി: മയക്കുമരുന്നുമായി ഒമാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച മൂന്ന് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാർ പിടിയിലായി. ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റ് വഴി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇവർ ഖുറയ്യാത്ത് വിലായത്തിലെ കടൽത്തീരത്ത് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, ഹഷീഷ് എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
തീരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനും ഒളിപ്പിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സംഘം പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും മയക്കുമരുന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനും പൊതു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അധികൃതരുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധത തുടരുമെന്നും മയക്കുമരുന്ന് തടയുന്നതിനായുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register