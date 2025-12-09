Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത ആ ​ന​ല്ല നാ​ളു​ക​ൾ

    തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത ആ ​ന​ല്ല നാ​ളു​ക​ൾ
    ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ലി​യാ​ട്ട്, മൊ​ബേ​ല

    ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ആ​ഥി​ത്യ​മ​രു​ളി​യ കൊ​ള​ത്തൂ​രും സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും പി​ന്നെ പ്ര​വാ​സ​വു​മാ​യി അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും ക​ഴി​യു​ന്നു. പി​ന്തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴും മു​ന്നോ​ട്ടു ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ന​ഷ്ട​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടാ​റി​ടാ​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി പൊ​ടി പാ​റി​ച്ച് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് ജീ​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റും നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണ​വും ചു​മ​രു​ക​ളി​ൽ കു​മ്മാ​യം തേ​ച്ച് ആ​ന, കോ​ണി, തോ​ണി, താ​മ​ര, അ​രി​വാ​ൾ ചു​റ്റി​ക ന​ക്ഷ​ത്രം, പു​സ്ത​കം തു​ട​ങ്ങി​യ വോ​ട്ട് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ശ​രി​ക്കും ഒ​രു ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ​മീ​ഡി​യ കൈ​യ​ട​ക്കി​യ പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ശ​രി​ക്കും പ​ല​തും കൈ​മോ​ശം വ​ന്ന​താ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭം​ഗി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് എ​ങ്ങും ത​മ്മി​ൽ ത​ല്ലും പ​ര​സ്പ​ര സ്പ​ർ​ധ​യു​ടെ​യും പ​ക പോ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹി​ച്ചും സ​ഹാ​യി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യി​രു​ന്ന സ​മൂ​ഹം ഇ​ന്ന് വ​ഴി​മാ​റി ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും പേ​രു​ക​ളും പോ​ലും ഇ​ന്ന് വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്റേ​താ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ നെ​ഞ്ചി​ലൊ​രു ക​ന​ലെ​രി​യു​ന്നു.

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ജാ​തി, മ​തം എ​ന്നി​വ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് നാ​ടി​നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് രോ​ഗി പ​രി​ച​ര​ണം, സ​ന്ന​ദ്ധ ര​ക്ത​ദാ​നം, സൗ​ജ​ന്യ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ന​പ്പു​റം ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ച​ളി​വാ​രി​യെ​റി​യാ​ൻ ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്തെ​പ്പോ​ലെ മ​ന​സ്സു കാ​ണി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ വ​രും പോ​കും. ചി​ല​ർ വി​ജ​യി​ക്കും. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ തോ​ൽ​ക്കും. തോ​റ്റ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​റ്റ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​ടു​ത്ത വി​ജ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കും. അ​തി​ന് ശ​രി​ക്കും ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ നേ​രും നെ​റി​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് എ​ല്ലാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് പ​ഴ​യ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​മോ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് കാ​ണാ​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും എ​തി​ർ ചേ​രി​യി​ലു​ള്ള​വ​രെ ത​റ​പ്പ​റ്റി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ത​രം വൈ​രാ​ഗ്യ ബു​ദ്ധി​യോ​ടെ ത​റ​പ്പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത ആ ​ന​ല്ല നാ​ളു​ക​ൾ. ജാ​തി മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രോ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ല​മാ​ണി​ത്. ഞാ​നാ​കെ ര​ണ്ടു പ്രാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് വോ​ട്ടു ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്ന് കൊ​ള​ത്തൂ​രും മ​റ്റൊ​ന്ന് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലും നാ​ട​റി​യു​ന്ന നാ​ടി​നെ അ​റി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് എ​ന്റെ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം മാ​ത്രം.

    News Summary - Those good days that will never come back
