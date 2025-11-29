Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസലാലയിൽ ‘ഇവ ആലപ്പുഴ’...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 9:45 AM IST

    സലാലയിൽ ‘ഇവ ആലപ്പുഴ’ രൂപവത്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സലാലയിൽ ‘ഇവ ആലപ്പുഴ’ രൂപവത്കരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഈ​സ്റ്റ്‌ വെ​നീ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ സ​ലാ​ല​യി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഈ​സ്റ്റ്‌ വെ​നീ​സ്‌ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​വ ആ​ല​പ്പു​ഴ) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഡി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി.​വി. സു​ദ​ർ​ശ​ന​ൻ, സ​ജീ​ബ്‌ ജ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ആ​ന​ന്ദ്‌ എ​സ്‌. പി​ള്ള ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​ണ്.

    വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: ഡോ.​സാ​നി​യോ മൂ​സ, ഹ​രീ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ, നി​യാ​സ്‌ ക​ബീ​ർ, പ്ര​മോ​ദ്‌ കു​മ​ർ, ശ്രീ​ജി കു​മാ​ർ. ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ: അ​ജി വാ​സു​ദേ​വ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി: രാ​ജേ​ഷ്‌, മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ, ജ​യ​റാം, ശ​ര​ത്‌ ബാ​ബു കു​ട്ട​ൻ, ലേ​ഡീ​സ്‌ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ: പൂ​ർ​ണി​മ സ​ന്തോ​ഷ്‌, മി​നി ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശോ​ഭ മു​ര​ളി, സു​നി​ത മ​ധു​ലാ​ൽ, ക​ലാ ആ​ന​ന്ദ്‌, സീ​ത മ​ഹാ​ദേ​വ​ൻ, വി​ദ്യ എ​സ്‌ പി​ള്ള, ആ​ശ ഹ​രി​കു​മാ​ർ. പ​തി​ന​ഞ്ചം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newssalalahgulfAlappuzha
    News Summary - ‘This is Alappuzha’ formed in Salalah
    Similar News
    Next Story
    X