Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:13 PM IST

    തി​ര​ണ്ടി മ​ൽ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഖു​റം തീ​ര​ത്ത​ടി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വം; വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ തി​ര​ണ്ടി മ​ൽ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    ഖു​റം: ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ തി​ര​ണ്ടി മ​ൽ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി അ​ടി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന രീ​തി​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ചി​ല​ത​രം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ല​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​റ്റ് ക​ട​ൽ​ജീ​വി​ക​ളും വ​ല​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തു​വ​ഴി തി​ര​ണ്ടി​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള മ​ൽ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന രീ​തി​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​ല്ലാ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​മാ​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നി​ല​നി​ൽ​പ്പും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
