Madhyamam
    Oman
    Posted On
    16 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:48 AM IST

    വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യ​ണം

    വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യ​ണം
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും മ​റ്റും പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്ഥി​ര​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ. അം​ഗീ​കൃ​ത വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദാ​യ​വും മു​ത​ലും വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​യി​ൽ ത​ന്നെ തി​രി​കെ കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് അ​ടി​ക്ക​ടി മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​യി സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം 14,14,778 രൂ​പ കി​ട്ടും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ 10 ​ല​ക്ഷം രൂ​പ യു.​എ​സ്ഡോ​ള​റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ (87 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ) 11,494 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​യി​രി​ക്കും. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​നം അ​ഞ്ച​ര ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ൽ 15136 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ കി​ട്ടു​ന്നു. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന് 95 രൂ​പ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ മൊ​ത്തം വ​രു​മാ​നം 14,37,920 (15136x95) ആ​കു​ന്നു.

    മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​നെ അ​നു​സ​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടാം. മ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത്രൈ​മാ​സ രീ​തി​യി​ൽ ആ​ദാ​യം കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ൽ അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യാ​ണ് ആ​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ കോം​പൗ​ണ്ടി​ങ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ​ലി​യ വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ റേ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് വ​ൻ​കി​ട പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വ​ള​രെ ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​വ​ർ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​ക്കെ വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഭാ​ര​തീ​യ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താം. യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ (1000), പൗ​ണ്ട് സ്റ്റെ​ർ​ലി​ങ് (2500), യൂ​റോ (2500), ജാ​പ്പ​നീ​സ് യെ​ൻ(7,50,000), ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഡോ​ള​ർ(1000), ക​നേ​ഡി​യ​ൻ ഡോ​ള​ർ(1000) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട മി​നി​മം തു​ക ബ്രാ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ക​റ​ൻ​സി​ക്കും കാ​ലാ​വ​ധി അ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ദാ​യ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​കും. ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ത​ലും ആ​ദാ​യ​വും പ​രി​ധി ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം. മി​നി​മം നി​ക്ഷേ​പ കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും പ​ര​മാ​വ​ധി കാ​ലാ​വ​ധി 5 വ​ർ​ഷ​വു​മാ​ണ്. ആ​റു​മാ​സ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ വ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പെ തു​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നാ​ളി​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ദാ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് മു​മ്പെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക്ലോ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ എ​ഫ്.​സി.​എ​ൻ.​ആ​ർ ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ല. വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​നു​കൂ​ല വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി അ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ എ​ന്ത് ചെ​യ്യ​ണം

    നി​ക്ഷേ​പ കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി, പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ എ​ല്ലാ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഫെ​മ നി​യ​മ​പ്ര​ക​രം സാ​ധാ​ര​ണ അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​യി മാ​റ്റു​ക​യും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്. വ​ലി​യ പി​ഴ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. എ​ഫ്.​സി.​എ​ൻ.​ആ​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ റെ​സി​ഡ​ന്റ് ഫോ​റി​ൻ ക​റ​ൻ​സി അ​ക്കൗ​ണ്ട് (ആ​ർ.​എ​ഫ്.​സി) ആ​യി മാ​റ്റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി​യും ബാ​ധ​ക​മാ​കും. ഇ​ത്ത​രം റ​സി​ഡ​ന്റ് ഫോ​റി​ൻ ക​റ​ൻ​സി അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക്, ക​റ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നീ രീ​തി​ക​ളി​ൽ ആ​കാം.

    പ്ര​വാ​സി​ക്ക് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി റ​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ട്ട് നോ​ട്ട് ഓ​ർ​ഡി​ന​റി റ​സി​ഡ​ന്റ് (ആ​ർ.​എ​ൻ.​ഒ.​ആ​ർ) സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ക്ലെ​യിം ചെ​യ്യു​ക​യും മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​സ്തു​ത എ​ഫ്.​സി.​എ​ൻ.​ആ​ർ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി​യി​ൽ ഇ​ള​വ് നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഇ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഒ​രു വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാം. കാ​ര​ണം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ത്തി​ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ടാ​ക്സ് പ്ലാ​നി​ങ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പൊ​തു​വെ പ​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ട​ത്തോ​ളം മ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ന​ല്ല​താ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള സ്ഥി​ര​താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഗോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​നം അ​ത​ത് വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    (തുടരും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

