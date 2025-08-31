Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ക​​ട​​പ്പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കാം...

    ക​​ട​​പ്പ​​ത്ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഇ​​ക്കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധി​​ക്കാം...
    ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ക​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​ന്ന് ധാ​രാ​ളം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. അ​വ​ര​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ല​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാം. ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത വ​രു​മാ​നം മാ​സം തോ​റും തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി (ബോ​ൻ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​ബെ​ന്റ​റു​ക​ൾ) പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത. ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ബാ​ങ്കി​ത​ര ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ക്ക​ടി ഇ​ത്ത​രം ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും മ​റ്റു​ചി​ല പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും. എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്ന് നോ​ക്കാം.

    1.ക​മ്പ​നി ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ (എ​ൻ.​സി.​ഡി.​എ​സ്)

    ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, പൊ​തു​വെ നോ​ൺ ബാ​ങ്കി​ങ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​മ്പ​നീ​സ് അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ണം സ്വ​രൂ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. 12 മാ​സം മു​ത​ൽ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വ​രു​മാ​നം, നി​ക്ഷേ​പം കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മാ​സം​തോ​റു​മോ വാ​ങ്ങാം. കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം കി​ട്ടും. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും അ​വ​സാ​നം ആ​ദാ​യ​വും മു​ത​ലും കൂ​ടി വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന വ​രു​മാ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പൊ​തു​വെ മു​ത​ലും ആ​ദാ​യ​വും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളെ​പോ​ലെ ഇ​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ല എ​ന്ന​ത് പ​രി​മി​തി​യാ​ണ്. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ​െക്ര​ഡി​റ്റ് സ്കോ​ർ (സി​ബി​ൽ സ്കോ​ർ പോ​ലു​ള്ള​ത്) ഉ​ള്ള​തു​പോ​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് റേ​റ്റി​ങ് ഉ​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും ധാ​രാ​ളം ​െക്ര​ഡി​റ്റ് റേ​റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഇ​ത് എ.​എ.​എ+, എ.​എ.​എ, എ.​എ.​എ-, എ.​എ+ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഡി ​വ​രെ ഉ​ണ്ട്. ഏ​റ്റു​വും കൂ​ടി​യ റേ​റ്റി​ങ് എ.​എ.​എ+ ആ​ണ്. എ.​എ/​എ.​എ- കു​റ​ഞ്ഞ റേ​റ്റി​ങ് ഉ​ള്ള ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്ത​രു​ത്. റേ​റ്റി​ങ് കു​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ചു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദാ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും. നി​ക്ഷ​പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി, ആ​ദാ​യം, ഇ​വ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണോ അ​ല്ല​യോ, സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്ക​ളി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മോ, എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യ​വും നോ​ക്ക​ണം. ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ, ന​ഷ്ടം സ​ഹി​ച്ചാ​യാ​ലും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ /ഓ​ഹ​രി​യാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്തവയേകുറിച്ചുള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ഇ​ഷ്യൂ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. അ​ത് വാ​യി​ച്ചു​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ‘ഡീ​മാ​റ്റ്’ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​കം പ​റ​യേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ല്ലോ.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    1. ഉ​ട​നെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള തു​ക ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക.

    2. ക​ഴി​വ​തും ആ​ദാ​യം മാ​സം തോ​റും വാ​ങ്ങു​ക. നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച തു​ക​ക്ക് മാ​ത്രം റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കു​ക.

    3. കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​ല കാ​ലാ​വ​ധി​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക

    4. എ​ൻ.​സി.​ഡി​യു​ടെ റേ​റ്റി​ങ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക

    5. ഫോം 15G/15H ​കൊ​ടു​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം ടാ​ക്സ് പി​ടി​ക്കും.

    6. ഒ​ന്നാം​തീ​യ​തി ത​ന്നെ മാ​സ​വു​മു​ള്ള ആ​ദാ​യം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​രും. ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    7. നി​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ബോ​ണ്ടി​ന്റെ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള റേ​റ്റി​ങ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. കു​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​കി​ൽ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    2. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    കേ​ന്ദ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​നും നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തം. ഇ​തി​നെ റി​സ്ക് ഫ്രീ ​ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് എ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 91 ദി​വ​സം മു​ത​ൽ 40 വ​ർ​ഷം വ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. ആ​ദാ​യം ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ മു​ട​ങ്ങാ​തെ ല​ഭി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഭാ​ര​തീ​യ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കാ​ണി​ത് (ആ​ർ.​ബി.​ഐ) ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ർ.​ബി.​ഐ റീ​ട്ടെ​യ്ൽ ഡ​യ​റ​ക്റ്റ് എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ഈ ​ക​ട​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ യ​ഥേ​ഷ്ടം വാ​ങ്ങാ​നും വി​ൽ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ആ​ദാ​യം സ്വ​ൽ​പം കു​റ​വാ​ണെ​കി​ലും ഇ​തൊ​രു സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്. ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ത​ന്നെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് റേ​റ്റ് ബോ​ൻ​ഡ്സ് (FRBs) ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദാ​യം ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ നി​ല​വി​ലെ റേ​റ്റു​മാ​യി തു​ല്യം ചെ​യ്ത് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ 0.35 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ട്ടി വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ദാ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ള​രെ ന​ല്ല ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്.

    മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ബോ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താം. 100 രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു 10 രൂ​പ ന​ല്ല റേ​റ്റി​ങ് ഉ​ള്ള എ​ൻ.​സി.​ഡി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ല. ക​മ്പ​നി ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഡീ​ഫോ​ൾ​ട്ട് (തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത )റി​സ്‌​ക്കും മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റി​സ്കും ഉ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഡീ​ഫോ​ൾ​ട്ട് റി​സ്ക് ഇ​ല്ല പ​ക്ഷേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റി​സ്ക് (പ​ലി​ശ​യി​ൽ കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന മാ​റ്റം) ഉ​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു 10 വ​ർ​ഷ ബോ​ണ്ടി​ൽ ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പി​ന്നീ​ട് വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​ര​ക്ക് വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗു​ണ​മോ ദോ​ഷ​മോ ആ​കാം. കാ​ലാ​വ​ധി വ​രെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രി​ക്കും കി​ട്ടു​ക എ​ന്ന​ർ​ഥം. ക​മ്പ​നി എ​ൻ.​സി.​ഡി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ബോ​ണ്ടു​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ദാ​യം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ നി​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ദാ​യം വേ​ണ്ട​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ റി​സ്ക് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.


