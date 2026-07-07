Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവൈദ്യുതി വിതരണ...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 July 2026 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 1:37 PM IST

    വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറി മോഷ്ടാക്കളുടെ ഷോക്ക്!

    text_fields
    bookmark_border
    ബർക്കയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ മോഷ്ടിച്ച നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ
    വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറി മോഷ്ടാക്കളുടെ ഷോക്ക്!
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ബർക്ക വിലായത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണകേന്ദ്രത്തിൽ കയറി അധികൃതർക്ക് ഷോക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും മോഷ്ടാക്കൾ. തുടർച്ചയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ കവർന്ന മോഷണ സംഘമാണ് അധികൃതർക്ക് തലവേദനയായത്. ഒടുവിൽ, നാല് പേരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ റിസർച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്ന സമാനമായ അഞ്ച് മോഷണങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsPower DistributionOmanelectrical cable
    News Summary - thieves break into power distribution center
    Similar News
    Next Story
    X