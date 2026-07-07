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Posted Ondate_range 7 July 2026 1:37 PM IST
Updated Ondate_range 7 July 2026 1:37 PM IST
വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറി മോഷ്ടാക്കളുടെ ഷോക്ക്!text_fields
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News Summary - thieves break into power distribution center
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ബർക്ക വിലായത്തിൽ വൈദ്യുതി വിതരണകേന്ദ്രത്തിൽ കയറി അധികൃതർക്ക് ഷോക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും മോഷ്ടാക്കൾ. തുടർച്ചയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ കവർന്ന മോഷണ സംഘമാണ് അധികൃതർക്ക് തലവേദനയായത്. ഒടുവിൽ, നാല് പേരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇൻക്വയറീസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ റിസർച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്ന സമാനമായ അഞ്ച് മോഷണങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് അധികൃതർ ഇവരെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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