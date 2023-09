വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ഇന്ന്​ കനത്ത കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ തിങ്കളാഴ്​ച കനത്ത കാറ്റിനും മഴക്കും​ സാധ്യതയുണ്ടന്ന്​ ഒമാൻ കലാവസ്​ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ദാഖിലിയ, ദാഹിറ, ബുറൈമി, വടക്കൻ ശർഖിയ, തെക്ക്​-വടക്ക്​ ബാത്തിന എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും മഴ പെയ്യുക. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ 20 മുതൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. മണിക്കൂറിൽ 37 മുതൽ 65 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും കാറ്റ്​ വീശുക. പൊടിക്കാറ്റ്​ ഉയരുന്നതിനാൽ ദൃശ്യപരതയെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും വാദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്​തമാക്കി. വാദികളിൽ നീന്താൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ വാദികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്​ തടയാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

There is a possibility of heavy wind and rain in various governorates of Oman today