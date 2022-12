ഒമാനിൽ 18നും 25നും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്​ സേവനങ്ങൾ ഇല്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മസ്കത്ത്​: പൗരന്മാർക്കും വിദേശികൾക്കുമുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഡിസംബർ 18നും 25നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്​ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്​ (ആർ.ഒ.പി) അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്​. പുതിയ കാർഡുകൾ നൽകൽ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ പുതുക്കൽ, കളഞ്ഞുപോയ കാർഡുകൾക്ക്​ പകരം നൽകൽ എന്നിവ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്​ ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു. 18ന്​ രാജ്യത്തിന്​ പുറത്തുള്ള പൗരന്മാരുടെ വോട്ടിങ്ങും 25ന്​ ഒമാനിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ വോട്ടിങ്ങുമാണ്​ നടക്കുന്നത്​. അതേസമയം, ഡയറക്ടറേറ്റ്​ ജനറൽ ഓഫ്​ പാസ്​പോർട്ട്​സ്​ ആൻഡ്​ സിവിൽ സ്​റ്റേറ്റസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്​. Show Full Article

News Summary -

There are no identity card services for 18 and 25 in Oman