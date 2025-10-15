Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:59 AM IST

    മോ​ഷ​ണം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    മോ​ഷ​ണം; ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഓ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ബി​ളു​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ഓ​യി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്യാ​സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റീ​സ് സു​ര​ക്ഷാ ക​മാ​ൻ​ഡ് യൂ​നി​റ്റ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ ഓ​യി​ൽ ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ന്ന​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മോ​ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യം ചെ​യ്ത ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി. എ​ണ്ണ ഉ​ത്ഖ​ന​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കേ​ബി​ളു​ക​ൾ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Two arrestedtheftcase
