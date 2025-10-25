Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Oct 2025 10:02 AM IST
    25 Oct 2025 10:02 AM IST

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത്: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഒ​രാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ​യ​ലെ സി​നാ വി​ലാ​യ​ത്ത​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണ​വും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ക്കെ​ത​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​വ​രു​ന്ന​താ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

