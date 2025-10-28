Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:47 PM IST

    മ​ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ത്ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. മ​സ്‌​ക​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡാ​ണ് മ​ത്ര വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച​യ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ്ടി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​വും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ​വും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsone arrestedTheft Case
    News Summary - Theft at a house in Matara; One arrested
    Similar News
    Next Story
    X