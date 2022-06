വാദിയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച യുവാവിനെ​ ആദരിച്ചു

cancel camera_alt അ​ലി ബി​ന്‍ നാ​സ്സ​ര്‍ അ​ല്‍ വ​ര്‍ദി​യെ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ആം​ബു​ല​ന്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: കു​ത്തി​യൊ​ലി​ക്കു​ന്ന വാ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ര​ക്ഷി​ച്ച സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​വി​നെ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ആം​ബു​ല​ന്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ.​എ) ആ​ദ​രി​ച്ചു.

അ​ലി ബി​ന്‍ നാ​സ്സ​ര്‍ അ​ല്‍ വ​ര്‍ദി എ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ​യാ​ണ്​ സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് മേ​ധാ​വി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ജാ​ക്ക​റ്റും കൈ​മാ​റി​യ​ത്. നി​സ്‌​വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ബ​ഹ്‌​ല​യി​ലെ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന വാ​ദി​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ട്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ര​ക്ഷി​ച്ച്​ ക​ര​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. വാ​ദി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ക​യ​റും മ​റ്റ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വു​മാ​​യെ​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

