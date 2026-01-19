Begin typing your search above and press return to search.
    അവധിയൊഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കുന്നു

    അവധിയൊഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കുന്നു
    മസ്കത്ത്: നാലു ദിവത്തെ തുടർച്ചയായ അവധി കഴിഞ്ഞ് ഒമാൻ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓഫിസുകളും തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും സജീവമാകും.

    സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖിന്റെ സ്ഥാനാരാഹോണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു അവധി ബുധനാഴ്ചയും ഇസ്റാഅ്-മിഅ്റാജ് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അവധി ഞായറാഴ്ചയുമാതോടെ വാരാന്ത്യമടക്കം നാലു ദിവസമാണ് തുടർച്ചയായ അവധി ലഭിച്ചത്. മിക്ക കുടുംബങ്ങളും അവധിദിനങ്ങൾ യാത്രക്കായി ചെലവിട്ടു. ഒമാനിൽ ശൈത്യകാലമായതിനാൽ പകൽ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

