cancel camera_alt ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​സ്ക​ത്ത്​ കെ.​എം.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം സ​ക​രി​യ സ​മ്മാ​ന​ം വി​ത​ര​ണം ചെയ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മസ്കത്ത്: റമദാനോടനുബന്ധിച്ച് കെ.എം.സി.സി മബേല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഖുർആൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.116 പോയന്‍റോടെ അഫ്സൽ ഇരിട്ടി ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി.

115 പോയന്‍റുമായി മുർഷിദ് അരീക്കോട് രണ്ടും 11 പോയന്‍റുമായി മുഹമ്മദാലി വടകര രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. വിജയികൾക്ക് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം സകരിയ സമ്മാനവിതരണം നിർവഹിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The winners of the Qur'an Quiz competition have been announced