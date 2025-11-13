Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:12 AM IST

    ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സ്ക​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ന​ബി​ൽ ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ അ​മീ​രി, ഷെ​യ്ഖാ​ൻ ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​ല​വി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ആ​പ്പി​ൾ ഐ​ഫോ​ൺ 17 സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു.

    നി​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ആ​സി​ഫ് റാ​സ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സാം​സ​ങ് ഗാ​ല​ക്സി എ​സ്25 അ​ൾ​ട്രാ ല​ഭി​ച്ച​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അം​റി, യ​ഹ്‍യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഉ​വൈ​ദ​ത്ത്, യൂ​സു​ഫ് ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ മ​സ്ക​രി, വ​ഫ ഖ​മീ​സ് ഹാ​മി​ദ് അ​ൽ ദു​ഐ​ഷി, സ​ഹ്റ മാ​ജി​ദ് അ​ൽ വാ​ഹി​ബി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​വും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചു.തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​മ്പ​താം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ന​ബി​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സ്ക​റ്റ് ഇ​ൻ​ഡ​സ​ട്രീ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ് ‘വി​ൻ വി​ത്ത് ന​ബി​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘ജി​ടൂ​ർ ഡാ​ഷി​ങ് എ​സ്.​യു.​വി’ ആ​ണ് ബ​മ്പ​ർ സ​മ്മാ​നം.

    കാ​മ്പ​യി​ൻ 2026 ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ തു​ട​രും. ന​ബി​ൽ മാ​മൂ​ൽ ഒ​മാ​ൻ, ന​ബി​ൽ കൊ​കോ​ജോ​യ്, ന​ബി​ൽ ഷു​ഗ​ർ ഫ്രീ ​ഡൈ​ജ​സ്റ്റി​വ്, റെ​ലി​ഷ്, ന​ബി​ൽ ക്ര​മോ​ർ ഡാ​ർ​ക് കു​ക്കീ​സ്, ന​ബി​ൽ ബി​ഗ് ക്ര​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ക്കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഓ​രോ കൂ​പ്പ​ണി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം കോ​ഡ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കും. കൂ​പ്പ​ണി​ലു​ള്ള ക്യൂ​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം www.winwithnabil.com വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ കൂ​പ്പ​ണി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഡ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ന​ബി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

