Madhyamam
    date_range 12 Sept 2025 2:10 PM IST
    date_range 12 Sept 2025 2:10 PM IST

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞു, വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: വീ​ണ്ടും കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്. ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന് 229.​10 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ക്സ് ഇ ​ക​റ​ൻ​സി ക​ൺ​വെ​ർ​ട്ട​ർ ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് 230 രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​ത്. വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് 227ന് ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം​പേ​രും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കാ​ശ് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക് ഇ​നി​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റി​യാ​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ കു​തി​പ്പു​ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ യു.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​രി​ഫ് നി​ര​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നു​പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന​യും വി​പ​ണി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു.വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം അ​ഞ്ച് പൈ​സ​യോ​ളം ഇ​ടി​ഞ്ഞു. രൂ​പ​യു​ടെ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വാ​ണി​ത്. ഇ​തി​നു​പി​റ​കെ രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ അ​ധി​ക തീ​രു​വ, ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വി​നു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ കൂ​ടി​യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ത്സ്യം, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ക​ൽ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും ക്രൂ​ഡി​ന്റെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര ക​മ്മി കൂ​ട്ടും.രൂ​പ​യു​ടെ ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ കൂ​ടി തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. പ്ര​​​ത്യേ​കി​ച്ച്, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ. ഇ​ന്ത്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​ഇ​ടി​വി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:indian rupeeGulf NewsOman Newsexchange rate high
    News Summary - The value of the rupee has fallen again, and the exchange rate has reached a new high.
