    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:18 PM IST

    ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ മൂ​ല്യം 238 രൂ​പ ക​ട​ന്നു

    ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ മൂ​ല്യം 238 രൂ​പ ക​ട​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​യി​ടി​വ് തു​ട​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് മൂ​ല്യ​മേ​റി. 238 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന്റെ മൂ​ല്യം ക​ട​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ 91.99 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ എ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ വ​ൻ തോ​തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് രൂ​പ​ക്കു​മേ​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ് വി​ല​യി​ടി​വി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ സ്ഥി​ര​ത​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ലു​ഷി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ അ​വ​രു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഒ​രു പ​വ​ന് 8000ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ത് 65 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി.

    ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഫെ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ല്ല. ഉ​യ​ർ​ന്ന യു.​എ​സ് താ​രി​ഫ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ഡോ​ള​ർ പോ​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഡോ​ള​ർ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​ലും രൂ​പ​യെ കാ​ര്യ​മാ​യി താ​ങ്ങി നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് വി​ല​യി​ടി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത് മ​റ്റു ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ ശോ​ഷ​ണ​നി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡോ​ള​ർ വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഇ​ടി​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​മ്മി​യും രൂ​പ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ റി​യാ​ലി​ന്റെ മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​മേ​കു​ന്ന​താ​ണ്. മാ​സാ​വ​സാ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശ​മ്പ​ളം കു​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഈ ​വ​രു​ന്ന ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റ് രൂ​പ​യു​ടെ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഒ​രു ദി​ശ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

