'ടൂർ ഓഫ് സലാല'ക്ക്​ സമാപനം

cancel camera_alt ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: സ​ലാ​ല​ക്ക്​ ആ​വേ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല സൈ​ക്ലി​ങ്​ റേ​സി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്​ സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. യു.​എ.​ഇ ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും സൈ​ക്കി​ൾ കോം ​ടീം ര​ണ്ടും താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് ടീം ​മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഓ​വ​റോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​യ്ഫ് അ​ൽ ക​അ​ബി (യു.​എ.​ഇ) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി 'ഗോ​ൾ​ഡ് ഷ​ർ​ട്ട്' നേ​ടി. യു.​എ.​ഇ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി. 23 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ താ​രം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി​യാ​ണ്​ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ ആ​ർ​മി ടീ​മി​ലെ സെ​യ്ദ് അ​ൽ റ​ഹ്ബി ര​ണ്ടും സ​ലാ​ല ക്ല​ബി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന 116 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ലാ​ല ക്ല​ബി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൂ​പ്പ​ർ ഷോ​ക്ക് ര​ണ്ടും സ​ലാ​ല ക്ല​ബി​ലെ മു​ൻ​ത​ർ അ​ൽ ഹ​സ​നി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യാ​ണ് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് സ​ലാ​ല​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 11 ടീ​മു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത് 70 സൈ​ക്ലി​ങ്​ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ്‌​സി​ൻ അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും സ​ലാ​ല സൈ​ക്ലി​ങ്​ ടൂ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. Show Full Article

The 'Tour of Salalah' has come to an end