Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:02 AM IST

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ന​ദാ​ബി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ, കൗ​ൺ​സി​ൽ 47 നി​യ​മ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യും ഇ​രു കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ഫ​ല​മാ​യി 14 നി​യ​മ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണം രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ലെ ​പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റും 2026 - 2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മൂ​ന്നാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടാ​തെ, പ​ത്താം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫി​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും വി​വി​ധ നി​യ​മ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും ക​രാ​റു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shura Councilannual meetinggulf news malayalam
    News Summary - The third annual meeting of the Shura Council will begin on November 9
    Similar News
    Next Story
    X